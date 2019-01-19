HABER

Asırlık gazi askerlik yıllarını unutmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

110 yaşını deviren ve bu yıl "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"ne layık görülen gazi Taştan Candan, acısını silemediği askerlik anılarını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyor - Candan: - "Kim kurdu bu Cumhuriyeti, Atatürk. Allah ona bunu nasip etti. Ben de Atatürk'ün askeriyim. Her şeyi ona borçluyuz. Gençler de dinine, vatanına, yurduna, namusuna, milletine sahip çıksın" - "Recep Tayyip Erdoğan benim başkanım. Allah ona da bunu nasip etti. Allah yolunda, dinine, milletine, yurduna, bayrağına sahip olanı ben her zaman sayarım, severim" - Candan'ın oğlu Sadık Candan: - "Çok yokluk, açlık çekmişler. Askerde yedikleri yemek sadece arpaymış. Atlarla birlikte arpa yiyorlarmış. Babam 'Atın arpası varsa senin de yemeğin var' diye anlatırdı o günleri. Ülkemizi korumak için öyle kötü günler yaşamışlar ama hiç pes etmemişler"

BURCU ÇALIK - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1930'lu yıllarda askerlik yapan ve bu yıl "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"ne layık görülen 110 yaşındaki gazi Taştan Candan, ileri yaşına rağmen acısını silemediği askerlik anılarını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyor.

Erzurum'da doğan ve 110 yaşını aşan 40 torun sahibi Taştan Candan, askerlik yaptığı 1930'lu yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde, Ağrı Dağı'nın zirvesinde genç Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için mücadele etti.

2. Dünya Savaşı döneminin de son tanıklarından olan Candan, kurulan bir pusu sonucu gazi oldu ve babası gibi sevdiği komutanını bu saldırıda şehit verdi.

Artık pek çok şeyi hatırlamamasına karşın askerlik dönemiyle ilgili hatıralarını ilk günkü tazeliğiyle koruyan Candan, dua etmeden kapısını açtırmadığı Ankara Kalesi'ndeki kebapçı dükkanında oğlu Sadık Candan ile açlık, yokluk ve acılarla dolu asırlık askerlik anılarını AA muhabirine anlattı.

Babasının anlatmakta zorlandığı anlarda gençliğinde pek çok kez dinlediği anılara eşlik eden Sadık Candan, 99 yaşında olan annesi Resmine Candan ile babasının tam 77 senedir evli olduğunu belirtti.

Candan, babasının 1930'da yaptığı askerlik görevinin ardından 2. Dünya Savaşı döneminde tekrar askere çağrıldığını aktardı.

O dönem dünya kana bulanırken Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde isyancılara karşı mücadele verildiğini ifade eden Candan, "Babam en zor dönemlerde, en kötü şartlarda askerlik yapmış. Gençliğinde de çok anlatırdı bize, hala da savaş dönemlerini çok iyi hatırlıyor. Çok zulüm görmüşler, çok sıkıntı çekmişler ama ne olursa olsun mücadele etmeye devam etmişler." diye konuştu.

- "Atlarla birlikte arpa yiyorlarmış"

Sadık Candan, babasının bölgenin dört bir yanında görev aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Babam kendisinin gazi, bölük komutanının da şehit olduğu olayı hala anlatmakta zorlanır. Hemen duygulanır, gözleri dolar. Süvari alayında gezerken çeteler pusu kurmuş. Ayaklarında hala kurşun izi var. Çok yokluk, açlık çekmişler. Askerde yedikleri yemek sadece arpaymış. Atlarla birlikte arpa yiyorlarmış. Babam 'Atın arpası varsa senin de yemeğin var' diye anlatırdı o günleri. Ülkemizi korumak için öyle kötü günler yaşamışlar ama hiç pes etmemişler. Ağrı'dan Erzurum'a kadar Doğu'nun bütün bölgelerinde at sırtında görev yapmışlar. Zamanın komutanları gazi olduktan sonra 'Gel sana maaş bağlayalım' demiş ama babam 'Benim her şeyim var. Param da var. Elim ayağım tutuyor. Devletimin bir lirasını alamam.' diyerek reddetmiş. Bunu reddettiğinde madalya da verilmemiş. Unutulmuş ondan sonra da."

Candan, "Babamla gurur duyuyorum. Ülkesi için savaşmış, memleketini terk etmemiş. Devleti, milleti, bayrağı için gözünü kırpmadan çarpışmış. Şu anda bile babama 'savaşa gidiyoruz' desek hemen kalkıp gitmek ister. Bizler onların yarısı bile olamayız." dedi.

"18 yaşımda askere gittim. 2. Dünya Savaşı sırasında ben Ağrı'nın tam tepesindeydim." diyen Taştan Candan ise babasının, Ermeni çetelerinin saldırısında yaşamını kaybettiğini anlattı.

Candan, "Kim kurdu bu Cumhuriyeti, Atatürk. Allah ona bunu nasip etti. Ben de Atatürk'ün askeriyim. Her şeyi ona borçluyuz. Gençler de dinine, vatanına, yurduna, namusuna, milletine sahip çıksın." diye konuştu.

- "Recep Tayyip Erdoğan benim başkanım"

Taştan Candan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan benim başkanım. Allah ona da bunu nasip etti. Allah yolunda, dinine, milletine, yurduna, bayrağına sahip olanı ben her zaman sayarım, severim." dedi.

- "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"ne layık görüldü

Öte yandan asırlık gazi Candan, bu yıl Yeni Osmanlılar Derneği tarafından verilen, "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"ne layık görüldü. Candan'a ödülü Hamamönü Kabakçı Konağı'nda bu akşam düzenlenecek törenle, takdim edilecek.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Küçük yelkencilerden gece çalışmasıKüçük yelkencilerden gece çalışması
Sümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyorSümela Manastırı'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü" 110 yaşındaki gazi Taştan Candan İkinci Dünya Savaşı

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.