Asırlık geleneği koronavirüsü bile durduramadı

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan çocuklarını sevindirmek isteyen aileler horoz şekerine rağbet gösteriyor. Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 1.5 büyüğünü 2.5 liraya bu şekeri satan seyyar satıcılar korona virüse rağmen satıştan etkilenmediklerini belirtti.

GELENEKSEL OLARAK SİVAS'TA YAPILIYOR

Horoz şekeri satıcısı Halil Köse, Horoz şekerinin geleneksel olarak Sivas’ta yapıldığını ifade ederek, “Horoz şekeri geleneksel olarak Sivas’ta yapılıyor. Çocuklar için yapıyoruz ama büyükler de ilgi gösteriyor. Satışlar çok şükür iyi. Korona virüs bizi etkilemedi. Çocuklar dışarı çıkamıyor. Çıksa daha da iyi olurdu. Vatandaş da çocuğuna alıp gidiyor” dedi.

VİRÜS SATIŞLARINI ETKİLEMEDİ

Horoz şekeri satıcısı Necmi Yüceyurt, virüse rağmen satışların iyi olduğunu belirterek, “Şekeri aşağı yukarı 100 yıldır var. Eski ustalarımız vardı onlar yapardı. Sıra bize geldi. Ramazan ayında sofraları neşelendirmek çocukları neşelendirmek için bunları yapığı satıyoruz. Korona virüs bizi fazla etkilemedi. Çocuklar dışarı çıkmasa bile velileri gelip alıyor. Çocuklarına götürüyorlar. Aynı rağbetimiz devam ediyor. Satışlarımızda çok şükür iyi” diye konuştu.