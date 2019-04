ÇORUM (AA) - Çorum'da, Ahilik kültüründen gelen "kandil duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor.

Osmanlı dönemindeki Ahilik gelenekleri arasında yer alan kandil duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaflar, dini günlerde bir araya geliyor.

Genellikle leblebici esnafı, Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ile Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere esnafın yanı sıra kentin yöneticileri ile vatandaşlar da katılıyor.

Etkinliklerde esnafın hayırlı ve bereketli, bol kazançlı yıl geçirmesi, ayrıca ülkenin ve yeryüzündeki Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi temenni ediliyor.

Miraç Kandili öncesi tarihi Ayakkabıcılar Arastasında gerçekleşen kandil duasında esnaf için bol kazanç dileğinde bulunuldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, duanın ardından yaptığı konuşmada, geçmişten gelen bu tür geleneklerin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Çorum'da esnafın yıllardır her kandilde bir araya gelip dua etmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Çiftçi, "Çorum'da böyle güzel bir adetten bahsettiler. Her kandil gününde toplanıp dua edildiğini söylediler. Memleketimizin değişik yerlerinde güzel adetler var. Mesela bir başka görev yaptığım yerde de semt pazarlarını her sabah dua ile açıyorlardı. Bu arastada yapılan dualar da ülkemizin güzelliklerinden bir tanesi. İnşallah kıyamete kadar böyle devam etsin. Bu vesileyle esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Vali Çiftçi'nin Miraç Kandilini tebrik etmesinin ve duaların ardından katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.