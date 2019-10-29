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Asırlık kestane ağaçlarında hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kütahya’da 810, 795 ve 788 yaşlarındaki anıt kestane ağaçlarında protokolün de katılımıyla kestane hasadı yapıldı.Kumarı Mahallesi’nde anıt kestane ağaçlarının hasadına Vali Ömer Toraman’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslandoğdu, bazı daire müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.Hasadın bereketli olmasını dileyen Vali Ömer Toraman, Kütahya’da 139 adet tescilli anıt ağacının bulunduğunu, 3 tanesinin Kumarı Mahallesindeki kestane ağaçları olduğunu söyledi.

Kütahya’da 810, 795 ve 788 yaşlarındaki anıt kestane ağaçlarında protokolün de katılımıyla kestane hasadı yapıldı.
Kumarı Mahallesi’nde anıt kestane ağaçlarının hasadına Vali Ömer Toraman’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslandoğdu, bazı daire müdürleri ile mahalle sakinleri katıldı.
Hasadın bereketli olmasını dileyen Vali Ömer Toraman, Kütahya’da 139 adet tescilli anıt ağacının bulunduğunu, 3 tanesinin Kumarı Mahallesindeki kestane ağaçları olduğunu söyledi. Vali Toraman yaşları 810, 795 ve 788 olan anıt kestane ağaçlarının her yıl yaklaşık 200’er kilo meyve verdiğini ve mahalle sakinlerine gelir sağladığını kaydetti.
Kütahya’nın yüzde 56 orman varlığı ve ormanlarındaki zengin çeşitliliği ile Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Vali Toraman, “Kütahya aynı zamanda kestane üretim merkezi. Simav’daki kestane ormanlarında yaklaşık 2 bin ton kestane üretimi yapılıyor. Vatandaşlarımız kestane üretimini iç pazarda değerlendirip hem ev hem de ilimizin ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.
Ormanların ve anıt ağaçların gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunun altını çizen Vali Toraman, “Bu konuda bütün vatandaşlarımızın üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ormanlar, anıt ağaçları bizim ortak mirasımız, bir gen kaynağı. Onları gözümüz gibi korumamız lazım” diye konuştu.

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