Asırlık kilim motifleri aksesuarlarda yaşatılacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Geçmişte duyguları, kültürü ve yaşamı sembolize eden asırlık kilim motifleri, Adana Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetten çantaya, fincandan takıya kadar birçok ürüne işlendi.

Enstitüde gücü, kudreti ve asilliği simgeleyen "aslan başı", kötülüklerden ve nazardan korunmak için tehlike ve endişe anlamına gelen "kurt ağzı", mutluluğu tasvirleyen, evlenmek isteyen kızlar tarafından ailelerine dolaylı yoldan ilettikleri "yıldız ve küpeli", sonsuzluğu ve ölümü betimleyen "hayat ağacı" gibi Anadolu'da asırlar önce kullanılan motifler, atölyedeki kursiyerlerce 300'e yakın aksesuar üzerinde yeniden hayat buldu.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve İslam kültürünün geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

- "Harman" adı altında koleksiyon oluşturuldu

Her yıl enstitüde farklı başlık altında konular belirleyerek atölyelerinde bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Coşkun, bu kapsamda kurumlarındaki Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma ve Koruma Kulübü tarafından "Harman" adı altında koleksiyonun oluşturulduğunu kaydetti.