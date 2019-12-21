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Asırlık kilim motifleri aksesuarlarda yaşatılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

Anadolu'da eski zamanlarda duyguları anlatan kilim motifleri, Adana Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetten fincana, takıdan örtülere kadar 300'e yakın farklı aksesuara işlenerek yaşatılmaya çalışılıyor - Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun: - "Hazırlanan ürünler, Türkiye'nin değişik illeri ve dünyanın farklı ülkelerinde sergilenecek"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Geçmişte duyguları, kültürü ve yaşamı sembolize eden asırlık kilim motifleri, Adana Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetten çantaya, fincandan takıya kadar birçok ürüne işlendi.

Enstitüde gücü, kudreti ve asilliği simgeleyen "aslan başı", kötülüklerden ve nazardan korunmak için tehlike ve endişe anlamına gelen "kurt ağzı", mutluluğu tasvirleyen, evlenmek isteyen kızlar tarafından ailelerine dolaylı yoldan ilettikleri "yıldız ve küpeli", sonsuzluğu ve ölümü betimleyen "hayat ağacı" gibi Anadolu'da asırlar önce kullanılan motifler, atölyedeki kursiyerlerce 300'e yakın aksesuar üzerinde yeniden hayat buldu.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve İslam kültürünün geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

- "Harman" adı altında koleksiyon oluşturuldu

Her yıl enstitüde farklı başlık altında konular belirleyerek atölyelerinde bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Coşkun, bu kapsamda kurumlarındaki Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma ve Koruma Kulübü tarafından "Harman" adı altında koleksiyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Bu kapsamda bölgede yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen geleneksel el sanatlarını araştırdıklarını ve kilimler üzerinde yer alan motifleri çalıştıklarını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Zengin bir motifimiz var. Kilimleri işleyenler duygularını dökmüş. Harman koleksiyonunda bu kilimleri örnek aldık ve bunlar üzerindeki motifleri çalıştık. Biz bunları kıyafette, takılarda, aksesuarlarda, kahve fincanları, şerbet takımları, peçetelik gibi ürünlerin üzerine işledik. Harman koleksiyonundaki amacımız, geçmişte yaşanan duyguların, hislerin günümüze yansıması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıydı. Hazırlanan ürünler, Türkiye'nin değişik illeri ve dünyanın farklı ülkelerinde sergilenmek ve sunulmak amacıyla kullanılacak."

Coşkun, geleneksel el sanatlarını yaşatmak için farklı çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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