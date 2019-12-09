Asırlık mahalleye yıkım kararı

Samsun’da bulunan bir kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 50 kişinin asırlık evlerine mahkemece ’orman arazisi üzerinde bulundukları’ gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Kendilerine tebliğ edilen mahkeme kararı ile büyük şok yaşayan yaklaşık 50 hane, kış günü evsiz kalmamak için yetkililerden yardım bekliyor.

Samsun’un Asarcık ilçesi Yeniömerli Mahallesi sakinlerini bir asrı aşkın süredir Kisoğlu Sokak’ta yaşamlarını sürdürüyor. Kisoğlu Sokak’ta yaklaşık 50 adet ev ve samanlığa Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda ’devlet orman arazi içerisinde yer aldığı’ gerekçesiyle mahkemece yıkım kararı verildi. İmar Barışı’ndan yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi de alan vatandaşlar kış günü gelen yıkım kararı ile büyük şok yaşadı. Verilen bu yıkım kararın kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan mahalle sakinleri yaşadıkları bölgede çok fazla yaşlı nüfusun olduğunu, kış günlerinde bu insanların evsiz perişan olacaklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yeniömerli Mahallesi Muhtarı Halil Mercimek, "Bu mahallede kurulmuş evler çok eski zamandan kalmadır. Bunlar olsa da burası orman köyüdür. Son günlerde Orman Genel Müdürlüğü gelmiş buralara bakmış ama kış gününde bu yıkımı yapacaklarını sanmıyorum. Yapılmaması da gerekir. Bu insanları ihtiyaçları olduğundan dolayı gelmiş buralara. Yetkililerden buraya özellikle esneklik istiyoruz" dedi.