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Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, ilçe mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor.Gittiği ilçelerde coşku ile karşılanan, halktan büyük ilgi ve destek gören Güler’i Çatalpınar mitinginde dinleyenler arasında asırlık nine Gülbeyaz Abuz da vardı.

Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, ilçe mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor.
Gittiği ilçelerde coşku ile karşılanan, halktan büyük ilgi ve destek gören Güler’i Çatalpınar mitinginde dinleyenler arasında asırlık nine Gülbeyaz Abuz da vardı. Yaşamı boyunca 3 padişah, 13 Cumhurbaşkanı gören 113 yaşındaki Gülbeyaz Abuz, AK Parti adayı Hilmi Güler’i görmek için miting alanına geldi. Gülbeyaz nineyi elinde bayrak miting alanında gören AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, otobüsten inerek onun yanına geldi.

Güler: "Bu davanın yaşı yok"
Yaşına rağmen gençlere taş çıkarırcasına miting sonuna kadar bekleyen Gülbeyaz ninenin elini öpen ve dualarını alan Güler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duygularını şöyle ifade etti:
“Bu dava; zamanın, mekânın ve makamın ötesindeki bir anlayışla, hırsını sevdasına, nefsini kalbine, öfkesini aşkına feda edenlerin davasıdır. Yaş kaç olursa olsun bu dava; muhabbettir, sevdadır, iştiyaktır, haktır. Çatalpınar mitingimizde yaşamı boyunca 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gören 113 yaşındaki Gülbeyaz Abuz teyzemizi görünce oldukça duygulandık. Pamuk ellerinden öptük, dualarını aldık. Mitingimiz boyunca bizi dinleme zahmetine katlanan Gülbeyaz teyzemizin büyük Türkiye davasına elinde bir bayrakla bile olsa destek vermesi bile bizi oldukça duygulandırdı, memnun etti. Allah’tan kendisine sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.”

Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

Asırlık nine Hilmi Güler’in mitinginde

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