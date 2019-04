Asırlık ninenin yüreğine sıcacık dokunuş

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve şube müdürleri de zaman zaman öğrencilerle yaşlı nineyi ziyaret ederek destek oldu.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının hemen karşısında bulunan komşuları Ferhunde Cangül'ün bahçe kapısını, evin giriş kapısını, pencereleri ve camları yaptıklarını belirtti.

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Karasu da "Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve metal bölümü öğrencilerimiz, teyzemize yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar, her türlü desteği sağladılar. Onun daha mutlu, daha iyi olması için her türlü desteği sağlıyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmak için biz buradayız." diye konuştu.

Öğretmenler arasında gönüllülük esasına dayalı toplanan 5 bin lirayla tadilat yaptıklarını ve eksikleri giderdiklerini anlatan Karasu, emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Evinde yapılan çalışmaları, bahçe duvarının kenarında oturarak izleyen 94 yaşındaki Ferhunde nine de çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlere ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür eden Ferhunde Nine, "Çocuklarım olsaydı bunları yapmazdı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.