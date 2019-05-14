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Asırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, ramazan ayı boyunca maddi durumu iyi olan aileler her gün sırasıyla köy meydanında iftar veriyor.

Asırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyor

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, ramazan ayı boyunca maddi durumu iyi olan aileler her gün sırasıyla köy meydanında iftar veriyor. Köy Muhtarı Zafer Sezer, "Biz bu etkinliğe 'ramazan nöbeti' diyoruz. Yaklaşık 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.
Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyünde, her ramazan ayında asırlık iftar geleneği yaşatılıyor. Ramazan ayı süresince her gün maddi durumu yerinde olan bir aile, köy meydanında kurulan sofralarda yüzlerce köylüye iftar veriyor. 100 yıllık geleneğin ilk günkü gibi yaşatıldığı iftar sofralarında, köylüler birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açıyor. İftar yemeklerine, Kutluoba'da yaşayanların yanı sıra çevre köylerdeki yakınları da davet ediliyor.
Ramazan ayı bereketini dolu dolu yaşadıklarını belirten köy muhtarı Zafer Sezer, "Biz bu etkinliğe 'ramazan nöbeti' diyoruz. Yaklaşık 100 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.
Kutluoba köyü halkına iftar veren Şakir Önsüz (55), "Köy meydanındaki iftarda ikram edeceğimiz yemekleri kendi evimizin bahçesinde ailecek odun ateşinde pişirdik. Bu geleneği devam ettiriyoruz. İftar menümüzde mercimek çorbası, etli patates yemeği, yoğurtlu makarna, pilav, ayran ve tatlı var. Her aile bütçesine göre iftar nöbetinde farklı çeşitlerde yemekler ikram ediyor" dedi.
60 yıldır köyde yaşadığını ve iftar nöbeti geleneğinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Şakir Önsüz'ün annesi Kadriye Önsüz ise (77), "Ben bu köye başka köyden geleli 60 sene oldu. Bu geleneği burada öğrendim. Bildim bileli bu gelenek yapılıyor. Büyüklerimiz de bu geleneğin yapıldığını biliyorlar" diye konuştu.

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Asırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyorAsırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyorAsırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyorAsırlık ramazan nöbeti; her gün bir aile iftar veriyor

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