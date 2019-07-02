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Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 111 yıldır zamanı gösteren ve günden güne yorgun düştüğü için sık sık duran asırlık Saat Kulesi’nin bakım ve onarımı için yetkililer harekete geçti.

Yozgat’ta 111 yıldır zamanı gösteren ve günden güne yorgun düştüğü için sık sık duran asırlık Saat Kulesi’nin bakım ve onarımı için yetkililer harekete geçti. Saati tamir eden esnaf Sinan Katlan, gönüllü olarak ömrü yettiği sürece Saat Kulesi’nin bakımını ve onarımını yapacağını söyledi.
Yozgat’ın tarihi simgelerinden olan ve saatleri uzun süredir çalışmayan Saat Kulesi’nin bakım işi, mekanik ve elektronik işleri ile uğraşan 55 yaşındaki esnaf Sinan Katlan’a verildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin girişimleri sonucu büyük bir özveriyle hiçbir karşılık beklemeden Saat Kulesi’nin bakım ve onarımını yapan Katlan, saatleri çalışır hale getirerek Yozgat halkının hizmetine sundu. Katlan, 1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevkif Zade Ahmet Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesi’nin hem temizliğini hem de bakım ve onarım işlerini ömrü yettiği süre boyunca gönüllülük esasına dayanarak yapacak.
Vali Çakır ve Belediye Başkanı Köse’nin talimatıyla tarihi Saat Kulesi’nin saatlerini tamir ettiğini anlatan Sinan Katlan, “Saat Kulesi’nin tamirini daha önce bir abimiz yapıyordu. O da yaşlılıktan dolayı merdivenleri çıkıp inemiyordu. Artık Saat Kulemiz valimiz ve belediye başkanımız tarafından bana emanet edildi. Saatin bazı eksiklikleri vardı, burçlarını değiştirdik. Dişlileri yağdan ve tozdan ötürü çamurlaşmıştı, onları tek tek fırça ile temizledim, yağladım. Sarkacı arızalıydı onu yaptım ve çalışmaya başladı. Şimdi saatlerin düzeni çok güzel işliyor. Saat Kulesi’nin yaklaşık 110 yıllık bir tarihi var. Tamamen mekanik bir donanıma sahip ve Fransız malı bir saat. Artık saatlerde bir anormallik yok, gayet güzel çalışıyor” dedi.
Ömrü yettiği sürece Saat Kulesi’nin bakımını ve onarımını yapacağını söyleyen Katlan, “Ben elektronikçiyim. Fakat uzun yıllar mekaniğe ilgim olduğu için işimi aşkla yaptığım için Saat Kulesi’nin emaneti bana verildi. Ömrüm boyunca da bakımını, temizliğini ve haftada bir kurmasını yapacağım. Kimseden de hiçbir ücret ve beklentim de yoktur. Yozgat’ın bir simgesidir Saat Kulesi, onun çalışması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince Saat Kulesi’ni çalıştıracağım. Vatandaşların cebinde saati olsa da herkes mutlaka o kuleye her gün bakma ihtiyacı doğuyor. Saatin de çalışması gerekiyor ve elimden geldiğince çalıştırmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi
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