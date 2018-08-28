Asırlık şapkalar gün yüzüne çıktı

Kastamonu'da, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar kullanılan yaklaşık 100 şapkanın da yer aldığı karma sergi açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi düzenlendi.
Sergide, resim, el işi ürünler ve yöreye özgü kıyafetlerin yanı sıra 2 bin yıl öncesinden bugüne kadar Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan 100 şapkanın da yer aldığı örnekler sunuldu.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının tarihte çok önemli olduğunu söyledi.
Söz konusu dönemde ülkenin savaştan çıktığını hatırlatan Karadeniz, "Savaştan çıkmış ülkede hem ekonomik hem de sosyal anlamda yokluk, eğitimde ve diğer kollarda dezavantajlarımız vardı. Bunların hepsinin birden aşılması gerekiyordu." dedi.
Karadeniz, Atatürk'ün ülkenin sosyal gidişatını da geliştirme çabasında olduğuna işarete ederek, "Şapka ve kılık kıyafet inkılabı da bu düşüncenin ürünüdür. Şapka ve kılık kıyafet inkılabı şekil olarak başımıza şapka giymeyi anlatmıyor. Bu anlayışımızı ve ruhu nesilden nesle aktarmalıyız." diye konuştu.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder ise şehit Şerife bacıların ruhu ile her yıl Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.
Kastamonu'daki şapka müzesinin 3 şapka ile kurulduğunu belirten Özder, "Kastamonu Müzesi'ni dünya müzesi yapmak istiyoruz. Birçok yerden şapkalar bağışlanıyor. Kısıtlı imkanlara rağmen çok büyük işler başardığımızı ve kültüre hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Kültürü ne kadar kuvvetlendirirsek içte o kadar kendimizi güçlendirmiş olacağız." ifadesini kullandı.
Sergi, katkısı olanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından açıldı.
Açılışa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Albay Gamze Aydoğdu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, perşembe gününe kadar açık kalacak.
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