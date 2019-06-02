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Asırlık tren istasyonu, kent müzesi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 1920'li yıllarda yapılan tren istasyonu, restorasyonunun ardından kent müzesine dönüştürüldü.

Hüseyin KALAY/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 1920'li yıllarda yapılan tren istasyonu, restorasyonunun ardından kent müzesine dönüştürüldü. Karadeniz'de günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı müzede, tren istasyonunun inşa edildiği yıllarda Fransa'dan getirilen çatısındaki kiremitler de sergileniyor.

Tekkeköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan kiraladığı tarihi tren istasyonunu restore ederek kent müzesine dönüştürmek için geçen yıl çalışma başlattı. 1920'li yıllarda yapılan tren istasyonunun restorasyonu için yapılan çalışmalar sırasında çatıdaki eski kiremitler de değiştirilmek istendi. Kiremitlerin üzerinde Fransızca ibareler fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda 'Guichard Carvin' markalı kiremitlerin o dönem Marsilya'da bir fabrikada üretildiği belirlendi. Yaklaşık 300 kiremit de çatıdan toplanarak restorasyonu tamamlanan müzeye konuldu. Müzeye, Tekkeköy ilçesinin tarihi, kültürü ve Karadeniz sakinlerinin günlük yaşamlarında kullandıkları araç ve gereçler ile fotoğraflar yerleştirilerildi. Kent müzesi 2 ay önce ziyarete açıldı.

Tarihi dokusuna zarar verilmeden restore edilen tren istasyonunun kent müzesi olarak çok ilgi gördüğünü söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İçerisinde bulunduğumuz mekanlar harabeye dönmüş, yangınlar geçirmiş ve kalan döküntü haliyle geceleri gençlerimizin kötü alışkanlıklarının merkezi olmuş bir hale gelmişti. Biz istedik ki ilçemizin geçmişi ve burada yaşayan her etnik yapıdaki insanın geçmişinin yansıtıldığı bir kent müzesi olsun. Biz buradaki alanın insanların aileleriyle birlikte gelip güzel vakit geçirebileceği bir alan olmasını istedik" dedi.

Restorasyon çalışmaları yapılırken 120 yıllık Fransız kiremitleri tespit ettiklerini dile getiren Togar, "Bu alan içerisinde 120 yıllık olduğu belirlenen Fransız kiremitleri dediğimiz kiremitlere de rastladık. Bu kiremitleri çok sağlam bir şekilde çıkartıp yine bu alanda sergilemeye başladık. Bu şekilde 120 yıllık tarihi parçaları da burada sergilemeye çalışıyoruz. Ayrıca bu alanın içerisinde bulunan demir yolunu da bisiklet yolu yaparak kullanıma açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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