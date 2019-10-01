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Asırlık yangın tulumbalarına restorasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1904 yılında mahalle muhtarları tarafından alınan 3 tulumbadan ilki çöplükte bulundu ve yaklaşık 7 ay süren restorasyonun ardından çalışır duruma getirilerek Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı - Muhtarlık binasının bahçesinde atıl vaziyette duran ikinci tarihi yangın tulumbasının restorasyonuna başlayan müze görevlileri, üçüncüsünün nerede olduğunu araştırıyor

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1904 yılında çıkan yangınlarda kullanılmak üzere muhtarlıklarca alınan ve çöpte bulunmasının ardından bakımı yapılarak müzeye konulan tulumbanın ardından ikincisinin restorasyonuna başlandı.

Edremit'te 1900'lü yılların başında art arda yangınlar çıkması üzerine mahalle muhtarları bir araya gelerek 3 yangın tulumbası aldı. Bu tulumbalar daha sonra belediyeye devredildi.

Zamanla kaybolan tulumbalardan ilki, bir vatandaş tarafından çöplükte bulundu. Bu kişinin bir çuval içinde belediyeye getirdiği tulumba yaklaşık 7 ayda restore edilerek Edremit Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde sergilenmeye başlandı.

İlçenin kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'deki kutlama etkinliklerinde bu tulumbaya gül suyu ve zeytin kolonyası doldurularak vatandaşların üzerine sıkılıyor.

Söz konusu 114 yıllık tulumbalardan ikincisi ise Kızılkeçili Mahalle Muhtarlığının bahçesinden alınıp belediyeye getirildi. Müzede restorasyonu süren bu tulumba ise çalışmalar tamamlanınca muhtarlık binasında sergilenecek.

- Restorasyonu bitince muhtarlığa iade edecekler

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi sorumlusu Cumhur Dokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1904 yılında ilçe merkezinde özellikle esnafın yoğun olduğu Yukarı Çarşı bölgesinde peş peşe yangınlar çıktığını söyledi.

Bunun üzerine muhtarların aldığı 3 tulumbanın Edremit Belediyesine bağışlandığını bildiren Dokur, "Bunlardan biri müze görevlimiz makine teknikeri İrfan Kolçak tarafından restore edildi ve müzemizde sergileniyor." dedi.

Muhtarlık bahçesinde atıl durumda bulunan tulumbada çürümeler başladığını gördüklerini dile getiren Dokur, mahalle muhtarı Ali Deveci'nin talebi üzerine belediye yetkilileri tarafından restorasyon için kendilerinin görevlendirildiğini aktardı.

Dokur, "Biz de bu tulumbayı alıp müzemize getirdik. Aynı birincisinde olduğu gibi bunu da tamir edip yine mahallemize muhtarlık binasında sergilenmek üzere iade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müze görevlisi İrfan Kolçak da ilk tulumbayı belediye personeli Tayfun Baya ile yenilediklerini, ikincisi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kolçak, son tulumbayı bulmak amacıyla araştırmaların devam ettiğini söyledi.

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Balıkesir Edremit osmanlı tarihi tulumba Yangın tulumbası

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