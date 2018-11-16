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Asırlık zeytinlerin yağı 200 liraya satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ve yaşı 400 ile 1800 arasında değişen zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin yağı, litre başına 200 liradan satışa sunuluyor - Seferihisar Jeotermal AŞ Genel Müdürü Tayfun İlhan: "Zeytinyağlarımıza talep çok yoğun. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. İnsanlar bu yağı yemeklerde kullanmanın yanında hediyelik olarak da satın alıyorlar"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ve yaşları 400 ile 1800 arasında değişen zeytin ağaçlarından toplanan ürünlerden elde edilen yağın litresi 200 liradan alıcı buluyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından, en eskisi 1800 yaşında olan yaklaşık 500 zeytin ağacından hasat edilen ürünler, özenli şekilde toplanıyor.

Çırpma ve taraklama yerine ağaçtan tek tek toplanan zeytinler, çuvallarla Beyler Mahallesi'nde Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı zeytinyağı sıkım fabrikasına götürülüyor.

Soğuk sıkımla işlenen anıt ağaçların zeytinyağları özel şişelerle satışa sunuluyor.

Bilge Ağaç markasıyla satılan yaklaşık 10 ton zeytinyağının fiyatları, ağacının yaşına ve ürününün kalitesine göre litre başına 30 ile 200 lira arasında satılıyor.

- Yarım litresi 22 bin liraya satıldı

İlçedeki anıt ağaçlardan zeytinleri toplayıp sıkma işlemini gerçekleştiren Seferihisar Jeotermal AŞ'nin genel müdürü Tayfun İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağlarının fiyat değişiminde soğuk sıkım, yaşlı ağaç ve asit değerlerinin önemli olduğuna işaret etti.

Anıt ağaçlardan toplanan zeytinlerle yapılan yağlar için her yıl ilçe belediyesinin Teos Antik Kenti'nde bulunan ağaçların önünde müzayede düzenlediğini ifade eden İlhan, geçen yıl asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinyağının yarım litresinin 22 bin liraya satıldığını anımsattı.

İlhan, "Zeytinyağlarımıza talep çok yoğun. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. İnsanlar bu yağı yemeklerde kullanmanın yanından hediyelik olarak da satın alıyorlar." diye konuştu.

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Anıt ağaç Seferihisar yağ zeytin

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