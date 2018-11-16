Asırlık zeytinlerin yağı 200 liraya satılıyor

İlçedeki anıt ağaçlardan zeytinleri toplayıp sıkma işlemini gerçekleştiren Seferihisar Jeotermal AŞ'nin genel müdürü Tayfun İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağlarının fiyat değişiminde soğuk sıkım, yaşlı ağaç ve asit değerlerinin önemli olduğuna işaret etti.

Bilge Ağaç markasıyla satılan yaklaşık 10 ton zeytinyağının fiyatları, ağacının yaşına ve ürününün kalitesine göre litre başına 30 ile 200 lira arasında satılıyor.

Çırpma ve taraklama yerine ağaçtan tek tek toplanan zeytinler, çuvallarla Beyler Mahallesi'nde Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı zeytinyağı sıkım fabrikasına götürülüyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından, en eskisi 1800 yaşında olan yaklaşık 500 zeytin ağacından hasat edilen ürünler, özenli şekilde toplanıyor.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan ve yaşları 400 ile 1800 arasında değişen zeytin ağaçlarından toplanan ürünlerden elde edilen yağın litresi 200 liradan alıcı buluyor.

Anıt ağaçlardan toplanan zeytinlerle yapılan yağlar için her yıl ilçe belediyesinin Teos Antik Kenti'nde bulunan ağaçların önünde müzayede düzenlediğini ifade eden İlhan, geçen yıl asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinyağının yarım litresinin 22 bin liraya satıldığını anımsattı.

İlhan, "Zeytinyağlarımıza talep çok yoğun. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. İnsanlar bu yağı yemeklerde kullanmanın yanından hediyelik olarak da satın alıyorlar." diye konuştu.

