Aşısı yok okullardan bulaşıyor... Sinsi bakteri çocukları hedef alıyor, 3 ayda 6 çocuğu öldürdü!

Strep A bakterisi Eylül ayından bu yana altı çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklara etki eden sinsi virüs, İngiltere'deki sağlıkçıların korkulu rüyası oldu. Hapşırma ve öksürükle bulaşan hastalığın yayılma yeri olarak okullar gösteriliyor.

İngiltere'de Eylül ayından bu yana 6 çocuk bu bakteri nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlara göre pandemi şartları hafifletilince Strep A bakterisinin sebebiyet verdiği enfeksiyon da arttı. Bakteri 3 ayda 6 çocuğun ölümüne sebebiyet verdi.

AİLELER UYARILDI... STREP A ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

İngiliz sağlık yetkilileri aileleri uyardı. Fazlasıyla bulaşıcı olan Strep A virüsü, 10 yaşın altındaki 6 çocuğun ölümüne neden oldu. Bakterinin neden olduğu vakalar beş kat arttı.

STREP A BOĞAZDA VE DERİDE GÖRÜLÜYOR!

Strep A'nın belirtileri arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş yer alıyor.

EN ÇOK OKULLARDAN YAYILIYOR

Yakın temas, öksürük ve hapşırmalarla yayılıyor. İngiltere'de en fazla okullardan yayılan bu bakteri enfeksiyonunun aşısı yok. İlaçlarla tedavi ediliyor.