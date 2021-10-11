Aşısızlara ek tedbir gelir mi? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak. Koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı kritik toplantı saat 15.00'te başlayacak.

AŞISIZLARA EK TEDBİR GELİR Mİ?

Ana gündem maddesi koronavirüs olan toplantıda pandemiyle mücadeledeki son durum ele alınacak. Artan vakalar, koronavirüs aşısındaki son durum gibi konuların görüşüleceği toplantıda "Aşısızlara ek tedbirler gelir mi?" sorusu da yanıt bulacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitim de kabinenin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

FİYAT ARTIŞI

Fahiş fiyatla mücadele, toplantıdaki bir başka önemli başlık. Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar gözden geçirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.



