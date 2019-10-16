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Asistan doktora jiletli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür (24), hastası B.K.

Asistan doktora jiletli saldırı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür (24), hastası B.K. tarafından jiletli saldırıya uğradı. Boynuna aldığı darbe sonrası hemen müdahale edilen genç asistan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür, hastası B.K. tarafından boynundan jiletli saldırıya uğradı. İddiaya göre dizlerinden rahatsız olan B.K., geçen hafta asistan doktorun yazdığı reçete sonrası "İlaçlar işe yaramazsa gününü görürsün" dedi. B.K., olay günü ise muayene için sıra almadan genç asistan doktorun yanına giderek boynunu jiletle kesti. Plastik cerrahisinde tedavisi devam eden asistan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan saldırgan da ekipler tarafından yakalandı.

"Her türlü hukuki desteği vereceğiz"
Vahim olay hakkında bilgi veren Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz. Doktor arkadaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doktorumuza saldıran kişinin, hak ettiği cezayı alması anlamında her türlü hukuki desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi konumundaki her kurum ve kuruluş bu yönde gerekli adımları atmalı, müeyyideleri hayata geçirmeli ve şiddetin kökünü kazıyıncaya kadar çalışmalar ciddiyetle sürdürmelidir" diye konuştu.

"Bir milim daha kaysa şah damarı kesilebilirdi"
Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, "7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet artarak devam ediyor. Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu gün saat 15.10 sularında meydana gelen olayda Fizik Tedavi Asistanımız Dr. Kadir Songür hasta tarafından kesici bir aletle şah damarına yakın bölgeden kesilmesi vahşetin geldiği noktaya anlatma açısından çok önemlidir. Kesici alet bir milim daha kaysa doktor arkadaşımızın şah damarı kesilerek belki de hayatını kaybetmesine sebep olacak. Yıllardır söylüyoruz; sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkartılmalı. Görevi başındaki memura şiddet uygulayan kişi ve kişilere mutlaka hapis cezası getirilmeli. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanına şiddet uygulamayı haklı kılmaz. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Asistan doktora jiletli saldırı

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