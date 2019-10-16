HABER

Asistan doktora jiletli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor, hastasının jiletli saldırısında yaralandı - Şüpheli B.K, Karşıyaka'da yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt semtindeki hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine gelen B.K, daha önce kendisini muayene eden asistan doktor Songür ile tartıştı.

MS hastası olduğu öğrenilen B.K, Songür'ü jiletle boğazından yaraladı. Mesai arkadaşlarınca tedavi altına alınan Songür'ün hafif yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaçan B.K'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Saldırgan, polis ekiplerince Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Yatık duran binalara tahliye kararında yeni gelişmeYatık duran binalara tahliye kararında yeni gelişme
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destekHDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asistan Doktor İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi jiletli saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.