"Asit pasta" yöntemi ile reçine üretiminde başarı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce, reçine ve türevi ürünlerde dışa bağımlılığı bitirmek ve üretimde yerel kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilk kez denenen asit pasta yöntemi ile üretimde başarı sağlandığı bildirildi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bakanlığın başlattığı "Reçine Eylem Planı" kapsamındaki deneme çalışmalarında başarılı sonuçların alındığı belirtildi.
Ereğli İşletme Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İşletme Şefliğince, Ereğli-Zonguldak karayolunda belirlenen bölgede, "asit pasta" yöntemiyle ilk kez reçine üretim denemelerine, tespit edilen 320 sahil çamında başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tespit edilen ağaçlara, reçinenin akması için tek delik delinerek hortum ile şişe bağlandı. 10 günlük sürede en az yarım litre reçinenin asılan kaplara dolduğu, kalınlığına göre bir litreden fazla reçine alınan ağaçlar olduğu gözlemlendi. Asit pasta yöntemi ile reçine üretimi çalışmalarında beklenen verim elde edilerek, ortalama ağaç başına 1 kilo 400 gram ürün elde edilmiştir."
Açıklamada, reçineden kağıt sanayi katkı malzemesinden yağlı boyaya, temizlik malzemelerinden dezenfektana, sabun, asfalt, tıp ve plastik sanayisinden kozmetik katkı malzemelerine kadar çok geniş bir alana hitap edecek ürünler elde edildiği hatırlatılarak, Bakanlık ile Genel Müdürlüğün emir ve talimatları çerçevesinde orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı sağlama çalışmalarının süreceği vurgulandı.
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