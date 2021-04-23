Asit saldırısına uğradı, artık sadece renkleri görebiliyor: Hayatım beş dakikada alt üst oldu

ABD Hofstra Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan 21 yaşındaki genç kadın arabasından indikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından asit saldırısına uğradı.

''AĞZIMI AÇSAYDIM ÖLEBİLİRDİM''

ABD'de bir televizyon kanalına konuşan Nafiah Ikram, saldırının gerçekleştiği anı şöyle anlatıyor: ''O gece işten eve dönüyordum ve beni köşede izleyen bir adam vardı. Yüzünü göremedim. Arabadan indikten sonra eve doğru yürüdüğümde hızla yanıma geldi. Yüzümün yanmasıyla şoka girdim. Ağzımı açmamış olmam büyük şans. Aksi takdirde dilim ve boğazım yanabilir, asit ciğerlerime girip hayatıma mal olabilirdi. Tüm hayatım beş dakika içinde değişti.''

Nafiah şimdi sadece renkleri görebiliyor başka hiçbir şey göremiyor. Babası saldırıdan sonra Nafiah'ın üç hafta hastanede yattığını ve düzgün yemek yiyemediğini söylüyor ve ekliyor: Hiç kimse ile düşmanlığımız yok. Bu saldırı neden yapıldı?

SALGIRGAN HALA KAYIP

Nafiah, neden hedef alındığını bilmek istiyor ve şöyle konuşuyor: "Sebebinin ne olduğunu bilmek istiyorum. Birine ne kötülük yapmış olabilirim ki? Tek dileğim saldırganın yakalanması sadece o zaman güvende olabirim.''

Nassau İlçe Polisi, tutuklanmaya yol açabilecek bilgileri olan herkesi ifade vermeye, saldırganı tanıyan kişiye 10 bin dolar verileceği bilgisini veriyor.

Öte yandan New York Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, saldırının Müslüman karşıtı nefret suçu olarak soruşturularak failin bir an önce bulunması çağrısında bulundu.

