Asit yüklü kamyona çarptı, TEM trafiğe kapandı

Kazanın olduğu anda bölgede bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Balıkesirspor'la ilgili bir toplantı olacaktı. Ankara'ya doğru yola çıktık. Dediklerine göre asit kamyonu ile başka bir TIR çarpışmış. Asit yerlere döküldüğü için zararlı olduğunu düşünerek araçların geçmesine izin vermiyorlar. Yıkanacak diye bekliyoruz. Bunların böyle bir kazada savrulmaması için önlem almak lazım. Buranın da fotoğrafını çektim. Bakalım bu asit taşıyanlar ne kadar kurallara uyuyor." dedi.

