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Asit yüklü kamyona çarptı, TEM trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 23:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda asit yüklü kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda asit yüklü kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü yaralandı. Kamyonun kasasından dökülen asit nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, TEM Otoyolu Düzce Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Keskinoğlu idaresindeki 55 E 1234 plakalı, TIR kasasında tekstil fabrikalarında kot taşlamak için kullanılan asit, temizlik malzemelerinde kullanılan asit ve atık sülfürik asit taşıyan Recai Topcu idaresindeki 34 RZ 5680 plakalı kamyona arkadan çarptı. TIR sürücüsü Mehmet Keskinoğlu yaralanırken, kamyon kasasında bidonlar içerisinde bulunan asit ise yola döküldü. Kokuyu duyan vatandaşlar TIR sürücüsünü uzaklaştırarak yol kenarına aldı. Uyarı üzerine bölgeye maskeleri ile gelen 112 Acil ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kamyondan dökülen asit nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yolun Karayolları ekiplerince yıkanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın olduğu anda bölgede bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Balıkesirspor'la ilgili bir toplantı olacaktı. Ankara'ya doğru yola çıktık. Dediklerine göre asit kamyonu ile başka bir TIR çarpışmış. Asit yerlere döküldüğü için zararlı olduğunu düşünerek araçların geçmesine izin vermiyorlar. Yıkanacak diye bekliyoruz. Bunların böyle bir kazada savrulmaması için önlem almak lazım. Buranın da fotoğrafını çektim. Bakalım bu asit taşıyanlar ne kadar kurallara uyuyor." dedi.

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