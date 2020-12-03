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Asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

03.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde asit yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde asit yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. 24 ton fosforik asit yüklü olan TIR’ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza saat 10.sıralarında Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde ölüm virajı olarak bilinen bölgede meydana geldi. Şevket Beyunca (41), İzmit’ten yüklediği 24 ton fosforik asit yüklü maddeyi 41 LD 400 plakalı tankerle İzmir’e götürmek istediği esnada,Süpürgelik’te keskin virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Tankerde yüklü fosforik asit maddesinin tehlikeli olmasından dolayı olay yerine Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tanker sürücüsü Şevket Beyunca çevreden gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan sürücü Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. İelen itfaiye ekipleri tankere köpük sıkarak soğutma çalışması yaparken, AFAD ekipleri ise çevrede ve tankerde kontroller yaptı.

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