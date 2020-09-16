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  4. Asitçi enişte 5 milyon 330 bin lira tazminata çarptırıldı

Asitçi enişte 5 milyon 330 bin lira tazminata çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Ataşehir’de bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik açılan tazminat davası karara bağlandı.

Ataşehir’de bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik açılan tazminat davası karara bağlandı. Araçman, toplamda 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ataşehir’de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman’a yönelik açılan tazminat davasının karar duruşması görüldü.
Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı anne Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Bunun üzerine davalı avukatı söz alarak, “Tazminat hesapları fahiştir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Toplamda 5 milyon 330 bin lira tazminat cezası
Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman’dan tahsili ile Y.K.’ye vekaleten anne Işıl Güven’e verilmesine hükmetti. Mahkeme Y.K.’nin manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Işıl Güven’e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Öte yandan kararda, Cihan Araçman’ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirin devam edeceği belirtildi.

Olayın geçmişi
Ataşehir’de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlu Y.K.’nın yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla yargılanan Cihan Araçman, "kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Küçük çocuğun ailesi, Araçman hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.
Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda, 7 yaşında olan Y.K.’nın hayatı boyunca başka birisinin yardımına muhtaç durumda olduğu ve yüzde 100 iş göremez durumda olduğu, göz kapaklarını açamayan, ağzını da tam açıp kapatamayan Y.K.’nın uyku sorunu yaşadığı ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilmişti. Raporsa, Araçman’ın Y.K.’ya ödemesi gereken tutar 3 milyon 246 bin 179 TL olarak hesaplanmıştı. Küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için de ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiği kaydedilmişti.

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