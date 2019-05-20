Asitli saldırı mağduru Berfin tedaviye hazırlanıyor

Berfin Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece çok zor bir süreci atlattıklarını, kabus gibi günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacak.

FİKRET KAVĞALI - Hatay'da dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyatıyla eski görüntüsüne kavuşacağı günü umut ve heyecanla bekliyor.

"Yüzüme asit dökülme anını hiç hatırlamak istemiyorum çünkü bana çok acı verdi. Adana'da hastanede aylar sonra aynaya baktığımda yüzümün bu kadar kötü olduğunu tahmin etmemiştim. Aynaya bakar bakmaz yere çöküp ağlamaya başladım. Daha sonra da annem gelip sarıldı ve birlikte saatlerce ağladık. Çok kötü günler yaşadım. İlk zamanlar hiç uyuyamıyordum, şu an çok şükür göz kapaklarım olduğu için biraz uyuyabiliyorum."

- "Sağlık Bakanımız çok olumlu konuştu"

Tükiye'nin kendisi için kenetlendiğini duyunca çok sevindiğini dile getiren Özek, şunları kaydetti:

"İnsanlar yardım etsin diye umutla bekliyordum. Çok şükür yardım eli uzattılar. Ankara'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretimize geldi. Allah razı olsun, çok yardımcı oldu. Sağlık Bakanımız ameliyatım hakkında çok olumlu konuştu. Yakın zamanda inşallah Bodrum'a gidip ameliyat sürecine başlayacağız. Beni ameliyat edecek doktor da çok olumlu konuştu ve yüzde 80 civarında eski sağlığıma dönebileceğimi söyledi."

Özek, tedavisi için Bodrum'da 1,5 yıl boyunca kalabilecekleri bir ev tahsis edileceğini öğrendiğinde de çok mutlu olduğunu ifade etti.