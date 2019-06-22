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Asitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, asitli saldırı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan Berfin Özek'i (19) ameliyat olduğu ilçedeki hastanede ziyaret etti.

Asitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyareti

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, asitli saldırı sonucu yüzünün büyük bir bölümü yanan Berfin Özek'i (19) ameliyat olduğu ilçedeki hastanede ziyaret etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta, 15 Ocak günü dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı tarafından kesildi. Bu kişi, Berfin Özek'in yüzüne kezzap attı. Yüzünün büyük bir bölümü yanan Özek, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, basında geniş yer buldu.
Berfin Özek, tedavi için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi. Özek, pazartesi günü Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ameliyat edildi. Özek'i, Bodrum'un kadın belediye başkan yardımcısı Ummahan Yurt, hastane odasında ziyaret etti.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) Başkanı Figan Erozan ve BKD Üyesi Aynur Dik'in de eşlik ettiği Yurt, Özek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurt, Berfin'in elini sıkı sıkı tutarak, "Çok acı günler yaşadığını biliyorum. Sağlığına bir an önce kavuşmanı diliyorum. Bodrum'da geçireceğin tedavi sürecinde bizler hep senin yanında olacağız, sana güç vereceğiz. Asla yalnız değilsin" dedi. Hastane yetkililerinden Özek'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Ummahan Yurt, baba Yaşar Özek'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Ummahan Yurt, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil, toplumların ve ülkelerin meselesi olduğunu belirterek, "Berfin ve şiddet mağduru olan tüm kadınlarımız için toplumsal farkındalık yaratmak ve onların sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak, sorumluluklarımızın en büyüğüdür. Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları ne yazık ki artarak devam ediyor. Kadınların, şiddete ve istismara karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor. Şiddete uğrayan kadınlar için destek mekanizmalarını yaygınlaştırmak ve şiddet konusunda toplumun her kesimini bilinçlendirmek de idarecilerin sorumluluğunda. Bodrum, Türkiye'nin bu anlamda en güvenli yerlerinden biri. Bunu korumak ve daha da geliştirmek adına kadın örgütlerimizle dayanışma içinde önemli çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

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Asitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyaretiAsitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyaretiAsitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyaretiAsitli saldırısı sonrası ameliyat olan Berfin'e moral ziyareti

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