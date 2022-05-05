HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurdu! Sosyal medyadaki paylaşımı yürek yaktı

Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurdu! Sosyal medyadaki paylaşımı yürek yaktı

05.05.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de meydana gelen kahreden olayda 19 yaşındaki Asiye Atalay, kendisine saplantısı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Saldırganın genç kadın yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan her yerde aranırken, Asiye'nin sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı dikkat çekti.

19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Screenshot_9

VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Screenshot_10

Screenshot_11

Screenshot_7

Screenshot_12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vurulduDüğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladıÜmit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allahım iki cihanda da gün yüzü göstermesin hemen ölme inim inim inle inşallah
burası maalesef türkiye inanın memleketimiz yaşanmaz hale geldi nerden başlasanki yazık sebeb olanların allah belesını versin hiçbişey caydırıcı degilki aklımda çok sey var yazmak ama neresinden tutum sadece berbat bir ülke olduk

En Çok Okunan Haberler

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

Arda'nın yeni adresini açıkladı!

Arda'nın yeni adresini açıkladı!

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.