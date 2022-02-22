Asiye Ateş'e Pitbull saldırısı davasında tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı

Gaziantep'te Asiye Ateş’in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden cezaevinde bulunan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit ve Zeliha Can önceki gün mahkemede serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını inceleyen Nöbetçi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRDİLER

Kararın ardından gözaltına alınarak mahkemeye getirilen Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can yeniden hakim karşısına çıktı.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. 4 sanık kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Asiye Ateş, tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edildi.



Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyona alınan Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi.



Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye'ye 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik, 26 Ocak'ta ise işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı. Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Asiye Ateş, Gaziantep’e yeniden gönderildi.

