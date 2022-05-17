HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asiye Ateş pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! Tutuklu sanık kalmadı

Asiye Ateş pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! Tutuklu sanık kalmadı

17.05.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Aralık 2021 günü 4 yaşındaki Asiye pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramış, ağır yaralanmıştı. Avukatlarının tutukluluğa yönelik itirazı üzerine bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, heyet 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Asiye Ateş pitbull saldırısında ölümden dönmüştü! Tutuklu sanık kalmadı

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021 tarihinde babasının görevli olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralandı. Gaziantep ve Antalya'da tedavi gören Asiye'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 4 tutuklu sanık, 21 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

Screenshot_24

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

28 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanıklar, yeniden tahliye oldu. Ancak, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme olan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tutuklanmasına karar verdi.

Avukatlarının tutukluluğa yönelik itirazı üzerine bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, heyet 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çığlık sesleri okulu ayağa kaldırdı! Duyar duymaz sınıftan fırladıÇığlık sesleri okulu ayağa kaldırdı! Duyar duymaz sınıftan fırladı
AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandıAK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı
Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmişPolis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Şeytanın aklına gelmez! Kimin aklına gelir ki...

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.