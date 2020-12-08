Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana geliştirilmesi beklenen koronavirüs aşı yarışında en önde ilerleyen ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricilerinden doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci Telegraph’a açıklamalarda bulundu.

Açıklamada Biontech CEO’su Uğur Şahin, “Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyayı yaklaşık 10 aydır etkisi altına alan ve yaklaşık 1,6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs aşıları ile çalışmalar son sürat devam ediyor. Son aşamaya giren ve her an kullanım izni çıkma durumunda olan iki aşı bulunuyor. Pfizer-Biontech aşısı yüzde 95 başarı gösterirken, Moderna’nın koronavirüs aşısı 94,5 başarı göstermiş durumda.

Koronavirüs ile mücadele için üçüncü faz sonuçlarını ilk olarak açıklayan ve muhtemelen ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden ilk onayı alacak Pfizer-Biontech’a 2 Aralık’ta İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), tarafından uygulanma izni verilmişti.