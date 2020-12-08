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Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

08.12.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Koronavirüs aşısıyla adını duyuran BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, aşıda yer alan teknolojinin başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildiğini belirterek, "Önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana geliştirilmesi beklenen koronavirüs aşı yarışında en önde ilerleyen ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricilerinden doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci Telegraph’a açıklamalarda bulundu.

Açıklamada Biontech CEO’su Uğur Şahin, “Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyayı yaklaşık 10 aydır etkisi altına alan ve yaklaşık 1,6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs aşıları ile çalışmalar son sürat devam ediyor. Son aşamaya giren ve her an kullanım izni çıkma durumunda olan iki aşı bulunuyor. Pfizer-Biontech aşısı yüzde 95 başarı gösterirken, Moderna’nın koronavirüs aşısı 94,5 başarı göstermiş durumda.

Koronavirüs ile mücadele için üçüncü faz sonuçlarını ilk olarak açıklayan ve muhtemelen ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden ilk onayı alacak Pfizer-Biontech’a 2 Aralık’ta İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), tarafından uygulanma izni verilmişti.

Bazı çevrelerde, Alexander Fleming’in 1928’de geliştirdiği penisilin aşısından bu yana bilim adına en önemli gelişmelerden kabul edilen koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Türk bilim insanları doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, “Aşıyı geliştirmek harika bir duygu” ifadeleriyle hislerini belirtirken -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya Şahin, “Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz” ifadelerini kullandı.

“20 YIL İÇİNDE KANSERLE MÜCADELEDE DEVRİM GÖRECEĞİZ”

Telegraph’a konuşan çiftten Uğur Şahin, “İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur. Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"KANSER TEDAVİSİNİN KADERİ DEĞİŞECEK"

Uğur Şahin, “Ben kanseri yenmenin kanser hastası birinin vücudundaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmede yattığına inanıyorum. Bu geliştirilen bireysel tedavilerin kanser tedavisinin kaderini önemli ölçüde değiştirmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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