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"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

03.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi. Tilbe konser için zorunlu olan testi olmayı kabul etmediği için konsere çıkamayacak.

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırması zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından sık sık aşıyla ilgili paylaşımlar yapan Tilbe'nin işleri de aksamaya başladı. Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

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"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

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Yıldız Tilbe
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