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Aşk 10'in güzel oyuncusu Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 07:12 | Son Güncelleme

Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Peki" notuyla makyajsız halini paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Ünlü oyuncu Pınar Deniz de bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız veren isimlerden bir tanesi.

Aşk 101 dizisinde "Burcu" karakterine hayat veren Pınar Deniz, makyajsız halini "Peki" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"HOŞ GELDİN SAÇIMDAKİ AK"

Öte yandan, güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Hoş geldin saçımdaki ak" notuyla bir paylaşım daha yapmıştı. Deniz'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Peki" notuyla makyajsız halini paylaştı.

Deniz koronavirüs sürecinde zor günler yaşamış anneannesini kaybetmişti.

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pınar deniz, Pınar Deniz makyajsız,

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