Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte Aşk 101 yeni sezon çıkış tarihi...

Geçtiğimiz yıl Netflix'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Türk dizilerinden olan Aşk 101'in 2. sezonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yayınlanan ilk sezonuyla büük ilgi gören dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizide, 1990'lar Türkiyesi'nde dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için nedeni olsun diye sevdikleri bir öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verirler. İşledikleri kabahatler nedeniyle atılma korkusuyla burun buruna gelen gençler, okula devam edebilmek amacıyla en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda planlar yapar. 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini de konu alıyor.

1998 senesinde geçen dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında aslında kendileri aşkı keşfetmeye başlıyorlar ve bu yolculukta birlikteyken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ediyorlar.

Sevilen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle oldukça beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlanmış durumda. Fakat Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin 2. yeni sezon fragmanı da henüz gelmedi fakat yakın bir zaman içerisinde çıkacağı tahmin ediliyor.



