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Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

22.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen isimlerin yer aldığı Aşk 101 yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı. Hayranları tüm gelişmelerin ışığında yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin başrol oyuncuları sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 dizisinde 1998 yılından başlayarak günümüze kadar gelen 17 yaşındaki dört gencin hikayesi anlatılıyor. Bu gençler okula devam edebilmek için en sevdikleri hocalarını okulda tutabilmek için bir plan yaparlar.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.

Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU

Dizide 1998 yılında lise öğrencisi 17 yaşındaki dört genç arkadaşın hikayesi konu ediniliyor. Dört arkadaş okuldan atılmamak için çok sevdikleri öğretmenlerini basketbol koçlarına aşık etmeye çalışıyor. Bu esnada ise kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSU

Eda / Alina Boz

Burcu / Pınar Deniz

Kerem / Kubilay Aka

Kemal / Kaan Urgancıoğlu

Sinan / Mert Yazıcıoğlu

Osman / Selahattin Paşalı

Işık / İpek Filiz Yazıcı

Necdet / Müfit Kayacan

Eda’nın büyük hali / Bade İşçil

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Netflix
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