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Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri olay oldu

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2020 09:43 | Son Güncelleme

Netflix'in ilk Türk gençlik dizisi Aşk 101, dün izleyici karşısına çıktı. Diziye Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri damga vurdu.

Aşk 101'de Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in öpüşme sahneleri olay oldu

Netflix'in ilk Türk gençlik dizisi Aşk 101 herkes tarafından çok beğenildi. Dizide iki aşık öğretmeni canlandıran Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu (Kemal), ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun ateşli öpüşme sahneleri çok sayıda yorum aldı.

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Diziyi izleyenler, Kaan Urgancıoğlu'nu ve Pınar Deniz'i çok uyumlu bulduklarını söyledi. SnobMagazin'in haberine göre; Pınar Deniz, dizi öncesi verdiği bir röportajda canlandırdığı Burcu ve Kemal karakteri arasında yaşanacakları şu şekilde özetlemişti:

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"Burcu, Kemal ile karşılaştığında bildiğini sandığı her şeyin yanlış olduğunu fark ediyor. Kaçmaya çalıştıkça bocalayan ve gittikçe birbirine daha çok kapılan bir ilişki izleyeceğiz."

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Pınar Deniz kısa süre önce koronavirüsten anneannesini kaybetmiş ve zor günler yaşamıştı. Güzel oyuncu şu sıralar zor günleri işiyle ilgilenerek evinde geçiriyor. Deniz sosyal medyadan sık sık diziyle ilgili paylaşım da yapıyor.

AŞK 101 KONUSU

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.


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