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  4. Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın karpuzlu pozu olay oldu

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın karpuzlu pozu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Aşk 101'de Işık karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı Twitter'a özel pozlarıyla beğeni topladı. Genç oyuncunun karpuzlu fotoğrafına beğeni yağdı.

Aşk 101'in Işık karakteri sosyal medyada gündem oldu. Dizinin masum, aşka inanan, çalışkan ve güzeller güzeli karakterinin sosyal medya hesabına ilgi arttı.

İpek Filiz Yazıcı rol arkadaşları arasında en küçük olan isimlerden biri; Yazıcı 2001 doğumlu, yani neredeyse 19 yaşında.

Güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Son olarak Twitter'a özel karpuzlu pozlarını paylaşan Yazıcı'ya beğeni yağdı. Yazıcı paylaşımına "Karpuz yen mi? (Twitter özel foto)" notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı'nın bu paylaşımı Twitter'ı salladı. Genç oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

Geçtiğimiz sene liseden mezun olan İpek Yazıcı, Aşk 101 ile beraber 4. dizisinde oynamış oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. Ardından mini internet dizisi 7 Yüz'de yer aldı. 2017 yılında henüz 16 yaşında iken yine bir liseliyi canlandırdığı Kayıtdışı dizisinde oynadı. 2017 yılında henüz 16 yaşında iken yine bir liseliyi canlandırdığı Kayıtdışı dizisinde oynadı. Kayıtdışı dizisinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert gibi isimlerle çalışmıştı.
Alina Boz'un başrolünde olduğu ve şimdiki popülerliğini kazandığı dizi Elimi Bırakma'da yine birlikte oynamışlardı. Henüz 19 yaşında olan İpek Yazıcı'nın oyunculuğu beğeni toplarken sosyal medya paylaşımlarına da şu sıralar beğeni yağıyor.


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