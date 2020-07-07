Aşk 101 Osman eşcinsel mi? Netflix dizisi Aşk 101 eşcinsellik tartışmaları sürüyor. Aşk 101 Osman kimdir?

Aşk 101 eşcinsellik tartışmaları devam ediyor. Sosyal medya yasası konuşulurken ve izleyiciler tarafından “Netflix kapanacak mı?” sorusu sorulurken Aşk 101 eşcinsellik konusu yeniden gündeme geldi. Daha önce Aşk 101 dizisi eşcinsel karakter olduğu gerekçesiyle okların hedefi olmuştu. Netflix tarafından yapılan açıklamada ise böyle bir karakterin bulunmadığı söylenmişti. Diziyi izleyenler de bahsedilen Aşk 101 Osman karakterinin eşcinsel olmadığını anlamıştı. Son olarak Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamalar aslında “Aşk 101 sansürlü mü?” sorularını gündeme getirdi.
Netflix dizisi Aşk 101 henüz başlamadan önce dizideki Osman karakteriyle alakalı olarak eşcinsel propaganda yapıldığına dair iddialar olmuştu. Bu iddialar Netflix tarafından reddedilmişti. Hatta dizide hiçbir zaman böyle bir eşcinsel karakter olmadığı öne sürülmüştü. Ancak Mahir Ünal’ın açıklamaları; Aşk 101 eşcinsel karakter nedeniyle değiştirildi kanısına yol açtı. Mahir Ünal’ın açıklamasına göre Netflix dizisi en başında bir eşcinsel hikayesiydi ve Osman karakteri bir eşcinsel karakterdi.
“Aşk 101 Osman eşcinsel mi?” sorularına yanıt olarak; Aşk 101 Osman karakteri, yayınlanan Aşk 101 dizisi bölümlerinde eşcinsel bir karakter olarak yer almıyor. Bir lise öğrencisi olan Aşk 101 Osman karakteri, para kazanma becerileri konusunda öne çıkıyor. Keyifli bir arkadaş grubunun parçası olan Osman karakteri, arkadaşları gibi okul ile alakalı sorunlar yaşıyor. Aynı zamanda karakterin sürekli fındık yemesi sosyal medya kullanıcılarının da diline dolanmıştı.
Selahattin Paşalı kimdir?
Aşk 101 Osman karakteri başarılı oyuncu Selahattin Paşalı tarafından canlandırılıyor. “Selahattin Paşalı kaç yaşında?” sorusunun cevabı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. 2 Şubat 1990 yılında Bodrum’da dünyaya gelen oyuncu, sanat eğitimi aldı. Selahattin Paşalı boyu 1.85 metredir. Selahattin Paşalı oynadığı diziler arasında Babil, Leke, Bir Umut Yeter ve Kalp Atışı bulunuyor. Selahattin Paşalı Aşk 101 dizisi ile büyük bir üne kavuştu.
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