Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Ekin Su şeffaf elbisesinde göğüslerini gizlemek için...

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca büyük bir hayran kitlesi kazandı ve yurt dışında parladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su yarışma öncesi bir dizi estetik operasyonu yaptırdığını söylemişti.

Ekin Su Cülcüloğlu "Kendime büyük bir şey yapmadım, değil mi? Tamam, göğüsler dışında" diyerek göğüslerine estetik yaptırdığını da ilk kez itiraf etmişti.

Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'na girmeden önce göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini itiraf ettikten sonra silikon da taktırmıştı.

Son olarak bir davette görüntülenen Ekin-Su Culculoglu, şeffaf dantel bir elbise giyerek poz verdi.

30 yaşındaki eski Love Island'lı sütyen yerine göğüs uçlarını kapatmak için ped kullandı. Ancak oyuncunun elbisenin altından yansıyan görüntü çok da estetik bulunmadı.



Ekin Su'nun fanları "Bu görünüm hiç iyi değil", "Kıyafet hiç olmamış" yorumlarında bulundu.