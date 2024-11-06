MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Ekin Su şeffaf elbisesinde göğüslerini gizlemek için...

Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Ekin Su şeffaf elbisesinde göğüslerini gizlemek için...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.11.2024 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma sonrasında yurt dışında büyük bir öne kavuştu. Yarışma için göğüs estetiği yaptıran Ekin Su son kıyafet seçimiyle dile düştü.

Aşk Adası için göğüslerini yaptırmıştı! Ekin Su şeffaf elbisesinde göğüslerini gizlemek için...

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca büyük bir hayran kitlesi kazandı ve yurt dışında parladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su yarışma öncesi bir dizi estetik operasyonu yaptırdığını söylemişti.

1

Ekin Su Cülcüloğlu "Kendime büyük bir şey yapmadım, değil mi? Tamam, göğüsler dışında" diyerek göğüslerine estetik yaptırdığını da ilk kez itiraf etmişti.

2

Ekin Su Cülcüloğlu Aşk Adası'na girmeden önce göğüs dikleştirme operasyonu geçirdiğini itiraf ettikten sonra silikon da taktırmıştı.

Son olarak bir davette görüntülenen Ekin-Su Culculoglu, şeffaf dantel bir elbise giyerek poz verdi.

2024-11-05T200302Z_1066773346_MT1PRA78108690_RTRMADP_3_PA-IMAGES

30 yaşındaki eski Love Island'lı sütyen yerine göğüs uçlarını kapatmak için ped kullandı. Ancak oyuncunun elbisenin altından yansıyan görüntü çok da estetik bulunmadı.

2024-11-05T200303Z_1238235022_MT1PRA78108686_RTRMADP_3_PA-IMAGES
Ekin Su'nun fanları "Bu görünüm hiç iyi değil", "Kıyafet hiç olmamış" yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin beklediği gün! Mercek altına alındı

Türkiye'nin beklediği gün! Mercek altına alındı

Dilan Polat'tan boşanma iddialarına yanıt! Sessizliğini bozup dalga geçti!

Dilan Polat'tan boşanma iddialarına yanıt! Sessizliğini bozup dalga geçti!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası ABD ordusunda subaymış!

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası ABD ordusunda subaymış!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.