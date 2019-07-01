MAGAZİN

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası yarışması, canlı yayında cinsel ilişki skandalından sonra benzer bir olayla yeniden gündeme geldi. Partneri olmayan yarışmacılar; partneri olan yarışmacıları geceleri cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek program yapımcısına şikayet ettiler.

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı, canlı yayında cinsel ilişki skandalından sonra benzer bir olayla yeniden gündeme geldi.

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Yarışmacıların partner arayışı etrafında ilerleyen programda, partneri olmayan yarışmacılar; partneri olan yarışmacıları, cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek şikayet ettiler.

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Şikayetlerini program yapımcısına ileten yarışmacılar, arkadaşlarının gece çıkardıkları sesler yüzünden uyuyamadıklarını iddia ettiler.

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Skandal program, geçtiğimiz günlerde Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftlerinin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
aşk adası ilişki sesi

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