Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı, canlı yayında cinsel ilişki skandalından sonra benzer bir olayla yeniden gündeme geldi.

Yarışmacıların partner arayışı etrafında ilerleyen programda, partneri olmayan yarışmacılar; partneri olan yarışmacıları, cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek şikayet ettiler.

Şikayetlerini program yapımcısına ileten yarışmacılar, arkadaşlarının gece çıkardıkları sesler yüzünden uyuyamadıklarını iddia ettiler.

Skandal program, geçtiğimiz günlerde Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftlerinin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.