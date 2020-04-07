Aşk Adası'nın unutulmaz yarışmacısı Alex George koronovirüsle savaşıyor!

İngiltere'de yayınlanan Celebrity MasterChef, Love Island gibi yarışmalarla adını duyuran acil servis doktoru Alex George, ülkesinde koronavirüs ile ön saflarda savaşan sağlık görevlileri arasında.

Güney Londra'da bir hastanede görev yapan 30 yaşındaki Dr. Alex George, son sosyal medya paylaşımında kendine kalacak yeni bir aradığını çünkü şu an yaşadığı daireden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koranavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinin uzadığını belirten Dr. Alex George, bu yüzden görev yaptığı hastanenin yakınlarında kısa süreli kiralayabileceği bir daire aradığını belirtti.

Alex George, yalnız yaşadığı için yakın çevresinde hiç kimseyi enfekte etme riski bulunmadığını da belirtti.

Doktor Alex George, katıldığı Celebrity MasterChief, Love Island (Aşk Adası) gibi yarışmalarla ekranda adını duyurmuştu.



