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Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Rüzgar’ın tehlikeli oyunu

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2019 02:54 | Son Güncelleme

Show TV'de pazar akşamları ekrana gelen Aşk Ağlatır dizisinin 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Rüzgar’ın Ada’nın peşini bırakmadığı ve giderek daha tehlikeli hale geldiği tanıtımda Yusuf, Ada’ya kavuşmanın hayalini kuruyor. Rüzgar’la evlenmeye hazırlanan Ada’nın, “Sana kavuşmak için ömrümü bile feda etmem gerekirse seve seve ederim!” sözleri dikkat çekiyor. İşte Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanları ve konusu.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 15 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde, Ada’yı elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Rüzgar çok tehlikeli oyunların içine giriyor.

Aşk Ağlatır (2)

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

Aşk Ağlatır (1)

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada, Yusuf’un başına gelenlerden dolayı kendisini suçlar. Yusuf’a ne olduğunu duyan Nalân, duygularını Mert’ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgâr ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken; onun kâbuslarının sebebi olan Hünkâr, kızı Cemre ile karısı Zeynep’in de Ada ve Yusuf’un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır. Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkâr’ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer! İsmail ise Ada’nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada Ada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AŞK AĞLATIR’IN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Ada’yı kaçıran Rüzgâr’ı vurdu; apar topar hastaneye kaldırılan Rüzgâr tehlikeyi atlattı. Ada’nın öldü bilinen babası olduğu ortaya çıkan Cevdet, Yusuf’u kurtarmak için harekete geçti. Yusuf’u polise gitmemesi için dağ evinde tutan Cevdet, Rüzgâr’ın şikâyetçi olmaması için de Nihal’i tehdit etti. Fakat annesini dinlemeyen Rüzgâr, Yusuf’tan şikâyetçi oldu. Cevdet Yalçın, Rüzgâr’ın şikâyetini geri alması için Nihal’i geçmişte işlediği korkunç suçunu açıklamakla tehdit etti. Ama Ada’yı elde etmeyi kafasına koyan Rüzgâr, annesi Nihal’in ricasını ve Ada’nın yalvarmalarını umursamayıp, şikâyetini geri çekmedi.

Cevdet’in ilk evliliğinden olan kızı Cemre, Yusuf ile Ada’yla tanıştı ve onların kim olduğunu sorgulamaya başladı. Yusuf’u korumak için onu polislere teslim eden Ada gözyaşlarına hâkim olamadı. Rüzgâr Ada’ya, Yusuf’un hayatına karşılık olarak kendisiyle evlenmesini teklif etti. Hünkâr Balaban’ın Nihal’e gönderdiği zarfa ulaşan Nalân, şok edici gerçekle karşılaştı. Zarfta yer alan ölüm raporuna göre Yıldırım, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmişti. Hapse giren Yusuf ise Cevdet’in korumasına rağmen Rüzgâr’ın adamları tarafından ağır yaralandı. Hastaneye yetiştirilen Yusuf’un duran kalbine müdahale eden Cemre, Yusuf’u yaşatabilecek miydi?

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