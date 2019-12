Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Rüzgar’ın tehlikeli oyunu

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 15 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde, Ada’yı elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Rüzgar çok tehlikeli oyunların içine giriyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada, Yusuf’un başına gelenlerden dolayı kendisini suçlar. Yusuf’a ne olduğunu duyan Nalân, duygularını Mert’ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgâr ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken; onun kâbuslarının sebebi olan Hünkâr, kızı Cemre ile karısı Zeynep’in de Ada ve Yusuf’un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır. Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkâr’ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer! İsmail ise Ada’nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada Ada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir.