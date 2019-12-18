Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Show TV'de pazar akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi erken final yaparak ekrana veda ediyor. Aşk Ağlatır'ın final bölümünden ise duygusal bir fragman yayınlandı. Ada’nın Hünkar Balaban’ın babası olduğunu öğrendiği fragmanda, Ada ve Yusuf’un duygusal anları izleyicileri derinden etkiliyor. İki aşığın tekrar bir araya geldiği görülürken, Ada’nın Yusuf’a “Sen benim evim oldun. Ben seninim, sen de benimsin!” sözleri dikkat çekiyor.

"Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan 'Aşk Ağlatır'ın yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyordu. Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor. Aşk Ağlatır 22 Aralık Pazar yayınlanacak olan 16. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, kalbi duran Yusuf’u hayata geri döndürürken, Ada, Yusuf’un ölümden dönmesinden çok etkilendi. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar, Fırat, Sumru, Çiçek ve İsmail’e de zarar vermeye başladı. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken, yüzünü çok az insanın gördüğü ünlü iş adamı Hünkar Balaban olduğu ortaya çıkan Cevdet ise başta kızı Cemre olmak üzere çok sevdiği eşi Zeynep’in de Ada ve Yusuf’la ilgili sorular sorması üzerine çok zor durumda kaldı.