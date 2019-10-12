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Aşk Ağlatır'a Ada ve Yusuf'un romantik sahneleri damga vuracak! “Sadece sen ol yeter" Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2019 02:33 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ada ve Yusuf’un aşk dolu anlarının ekrana geldiği Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanında ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Yusuf’un sevgiyle Ada’ya baktığı duygusal tanıtımda Ada’nın, “Sadece sen ol, bu bana yeter!” sözleri dikkat çekiyor. Peki Aşk Ağlatır 6. bölümde neler olacak? İşte Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 13 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden 3. fragmanı yayınlandı.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

Aşk Ağlatır (1)

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Nalân’la yüzleşir. Nalân, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf’a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul’a gelmiştir. Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada’yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır (3)

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Aşk Ağlatır (2)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşk Ağlatır 5. bölümünde, Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söylemek zorundadır. Ada Yusuf’u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgâr bu zor anlarında Ada’nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalân’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur. Bu konuşmanın Ada’ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalân’ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalân’ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalân’ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalân’ın Mert’le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?


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