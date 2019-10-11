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Aşk Ağlatır'da Yıldırım ve Nihal'in sırrı ortaya çıkacak mı? Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 02:44 | Son Güncelleme

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ada’nın geçmişini araştıran ve onun Erdem ve Nurcan’ın kızı olduğuna emin olan Nihal’in büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu tanıtımda Yıldırım, soluğu Ada’nın evinde alıyor. Rüzgar’ın Ada’ya aşk dolu bakışları dikkat çekerken, “Ada’nın geçmişiyle ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. İşte Aşk Ağlatır dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 13 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden 2. fragmanı yayınlandı.

Aşk Ağlatır (1)

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor. Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Aşk Ağlatır (2)

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Nalân’la yüzleşir. Nalân, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf’a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul’a gelmiştir.

Aşk Ağlatır (4)

Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalân’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada’yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.


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