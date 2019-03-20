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"Aşk Bir Zamanlar" tiyatroseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 23:50 | Son Güncelleme

Yazar İskender Pala: - "Gazale, bir dönemin aşk anlayışını devlet sancısını ve sosyal dönüşümümüzü anlatmak için yazıldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" seyirciyle buluştu.

İskender Pala'nın yazdığı, Bora Seçkin'in yönettiği oyunun ilk gösterimi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yapıldı.

Oyunu kaleme alan yazar İskender Pala AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazale, bir dönemin aşk anlayışını devlet sancısını ve sosyal dönüşümümüzü anlatmak için yazıldı." diye konuştu.

Şehir Tiyatroları'nın kostüm, sahne tasarımı ve oyunculuğuyla oyuna bir ruh kattığını belirten Pala, "Benim yazdığım eser güzelleşmiş, can bulmuş adeta. İzlerken duygulandım. Halbuki kendi yazdığım bir metin. Arkadaşlarımız sahnelerken her bakımdan kendi içtenliklerini ve samimiyetlerini ortaya koymuşlar." diye konuştu.

Müziğini Ali Otyam'ın, dramaturgisini Özge Ökten'in, sahne tasarımını Mehmet Emin Kaplan'ın, kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu'nun, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler'in hazırladığı oyunda, Deran Özgen, Ersin Sanver, Fatih Aksüt, Mehmet Avdan, Özgür Dereli, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Işıklandırması, sahneye yansıtılan görselleri ve dönen bir platform üzerinde oynanmasıyla dikkati çeken tek perdelik oyun, 2. Mahmut dönemindeki İstanbul'a tarihsel bir perspektif sunuyor.

Oyun, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 21, 22, 23 Mart ile 27-30 Mart tarihleri arasında seyredebilecek.

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Aşk Bir Zamanlar İskender Pala şehir tiyatroları tiyatro

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