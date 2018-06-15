Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

İkili, barış yemeği sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
Deniz Akkaya eski aşkına geri döndü
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Manken Deniz Akkaya (40), önceki akşam Akmerkez Serefina'da eski sevgilisi ile birlikte yemek yedi. İkili, barış yemeği sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
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Yaklaşık 10 ay önce Gökmen Şenova'dan ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Deniz Akkaya, eski sevgilisine geri döndü.
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Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarını Yunanistan tatiliyle taçlandıran Deniz Akkaya-Gökmen Şenova çifti, daha sonra ilişkilerine nokta koymuştu.
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Tekrar bir araya gelen ünlü çift, yemek sonrası mekandan birlikte ayrıldı.
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Deniz Akkaya'nın, gazetecilerin aşk sorularına sert bir çıkış yaparak, "Uff!" şeklinde yanıt vermesi dikkati çekti.
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