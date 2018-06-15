MAGAZİN

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Manken Deniz Akkaya (40), önceki akşam Akmerkez Serefina'da eski sevgilisi ile birlikte yemek yedi.

İkili, barış yemeği sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Deniz Akkaya eski aşkına geri döndü

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Manken Deniz Akkaya (40), önceki akşam Akmerkez Serefina'da eski sevgilisi ile birlikte yemek yedi. İkili, barış yemeği sonrası aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
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Yaklaşık 10 ay önce Gökmen Şenova'dan ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Deniz Akkaya, eski sevgilisine geri döndü.
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Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarını Yunanistan tatiliyle taçlandıran Deniz Akkaya-Gökmen Şenova çifti, daha sonra ilişkilerine nokta koymuştu.
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Tekrar bir araya gelen ünlü çift, yemek sonrası mekandan birlikte ayrıldı.
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Deniz Akkaya'nın, gazetecilerin aşk sorularına sert bir çıkış yaparak, "Uff!" şeklinde yanıt vermesi dikkati çekti.
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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya sevgili

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