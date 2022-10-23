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'Aşk dolandırıcısı' bu kez kadın çıktı! 'Uygunsuz görüntülerini yayınlarım'

23.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atilla Yıldız, internetten tanıştığı Özbek asıllı A.Y. ile İstanbul'da 3 yıl boyunca ilişki yaşadı. Ancak iddiaya göre kadın aldırdığı eşyalar ve harcattığı paralardan sonra sırra kadem bastı. Üzerine bir de Yıldız'ı 'uygunsuz görüntülerini yayınlarım' diyerek tehdit etti. İşte aşk dolandırıcılığının detayları...

'Aşk dolandırıcısı' bu kez kadın çıktı! 'Uygunsuz görüntülerini yayınlarım'

İstanbul'da yaşayan Atilla Yıldız'ın 3 yıl süren rüya gibi ilişkisi hazin bir sonla bitti. Atilla Yıldız 3 yıl önce bir internet sitesi üzerinden Özbek asıllı A.Y. ile tanıştı. İkilinin 3 yıllık bir birliktelikleri oldu. İddiaya göre çok da mutluydular ancak o mutlu ilişki kötü bir şekilde bitti.

Yıldız'ın iddiasına göre A.Y., Yıldız'ı evlilik vaadiyle kandırdı. Yıldız'a buradan çeyizler aldırtıp ülkesi Özbekistan'a göndertti ve 3 hafta önce de ayrılmak istediğini söyledi. Yıldız'ın ayrılmak istemediğini söylemesi üzerine, A.Y., bununla da kalmayarak üzerine bir de Yıldız'ı tehdit etti.

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'180 BİN LİRAM GİTTİ'

Başına gelenleri anlatan Yıldız, "2,5 yılda beni kendine aşık etti ama benim duygularımla oynamış. Gerçekten çok seviyordum kendisini. Evleneceğiz gözüyle baktım ben ona. Çeyiz olarak mutfak eşyaları ve altın aldım. Kirasını bile ben ödüyordum. Aylık mutfak masrafı dahil her şeyini verdim. 180 bin liram gitti. Hem paramızdan hem aşkımızdan hem her şeyimizden olduk. 'Beni polise verdiğin takdirde açık görüntülerini yayınlarım' diyerek beni tehdit etti. Mahkemeye verdim kendisini. Benim canım yandı başkasınınki yanmasın. Belki başkasına da aynısını yapacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

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