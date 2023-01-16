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Aşk haberleriyle gündemdeydi... Hafsanur Sancaktutan zehirlendi

16.01.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahnelerle adından söz ettiren ve son dönemde Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan zehirlendi. Oyuncunun midesi yıkandı.

Aşk haberleriyle gündemdeydi... Hafsanur Sancaktutan zehirlendi

Denizcan Aktaş ile ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'tan üzen haber geldi.

Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan kadın yıldızları arasında yer alıyor. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ekran Alıntısı

Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.

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