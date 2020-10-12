Aşk hormonu oksitosin koronavirüs tedavisinde potansiyel taşıyor! Oksitosin nedir? Oksitosin ne işe yarar?

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin araştırılmaya değer olduğu bildirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından şimdi aşk hormonu olarak bilinen oksitosin hormonu araştırılmaya başlandı. Peki, oksitosin ne demek? Oksitosin ne işe yarar? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Amerika Birleşik Devletleri Ohio Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları tarafından oksitosin ile yakından bağlantılı olan ilaçlar ile tedavi edilen genlerin özelliklerinin analiz edebilmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisi kullanıldı. Bilim insanları tarafından karbetosin adlı ilacın Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genler ile benzer nitelikleri taşıdığı gözlemlendi.
Karbetosin imzası olarak da isimlendirilen özelliklerin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini hareket geçirebileceğini işaret ettiği belirtildi. Buna ek olarak bilim insanlarının yaptığı araştırma neticesinde karbetosinin imzasının, Kovid-19 tedavisinde üstünde çalışılan, retrovirüslere karşı da etkili bulunan lopinavir ile benzerlikler taşıdığına vurgu yapıldı. American Fizyoloji Derneği’nden yapılan basın açıklamasında araştırmacılar; Kovid-19 hastalarında oksitosinin sitokin fırtınası tedavisi için potansiyelinin bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.
Genel olarak Kovid-19 hastalığının en ciddi komplikasyonlarından bir tanesi olarak vücudun kendi dokularına saldırdığı sitokin fırtınası işaret ediliyor. Bundan önceki araştırmalarda, oksitosinin üremede, doğum esnasında ve doğum sonrasında önemli rol oynadığı ve enflamasyonu azalttığı ortaya konmuştu. Oksitosin korona virüs tedavisi ile ilgili çalışmaların detayları ise Physiological Genomics dergisinde yayımlandı. Yaşanan bu dikkat çekici gelişmenin ardından özellikle vatandaşlar arasında aşk hormonu ismiyle de bilinen oksitosin konusunda araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, oksitosin nedir? İşte detaylar...
Aşk hormonu koronavirüs gelişmesiyle beraber daha çok merak ediliyor. Aşk hormonu adı oksitosin olarak geçiyor. Oksitosin görevi ise primer olarak beyinde nöromodülatör görevidir. Bir memeli hormonu olan oksitosin; beyinde hipotalamusta sentez ediliyor ve arka hipofizden salınıyor. En çok üremedeki rolüyle bilinirken doğum sırasında ve doğumdan sonra da önemli bir rolü bulunuyor. Doğum sırasında serviks ve uterusun gerilmesiyle fazla miktarda salınıyor, rakim kaslarının kasılmasını uyararak doğumun kolaylaşmasını sağlıyor. Doğumun ardından da meme başı uyarısıyla süt salınımı sağlayıp emzirmeye yardım ediyor.
Son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde oksitosin hormonunun davranışların üzerindeki etkileri de ortaya kondu. Eşler arasındaki bağ, orgazm, sosya tanıma, anksiyete ve anne davranışları; bu davranışlar arasında gösteriliyor. Bu yüzden de hormona aşk hormonu ismi veriliyor. Oksitosin salgılanmasında yetersiz olduğunda ise sosyopati, narsisizm, psikopati ve genel manipülasyon eğilimiyle bir ilişkinin ortaya çıktığı bulundu.
Hormonun ismi Yunanca hızlı doğum kelimesinden geliyor. İlk olarak kasılmalardaki etkisi keşfedildiği için 1906 senesinde bu isimle anıldı. Oksitosin ve süt atılımı üzerindeki etkileri ise 1910 senesinde ortaya kondu.
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