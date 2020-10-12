Aşk hormonu oksitosin koronavirüs tedavisinde potansiyel taşıyor! Oksitosin nedir? Oksitosin ne işe yarar?

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin araştırılmaya değer olduğu bildirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından şimdi aşk hormonu olarak bilinen oksitosin hormonu araştırılmaya başlandı. Peki, oksitosin ne demek? Oksitosin ne işe yarar? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE AŞK HORMONU OKSİTOSİN

Amerika Birleşik Devletleri Ohio Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları tarafından oksitosin ile yakından bağlantılı olan ilaçlar ile tedavi edilen genlerin özelliklerinin analiz edebilmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisi kullanıldı. Bilim insanları tarafından karbetosin adlı ilacın Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genler ile benzer nitelikleri taşıdığı gözlemlendi.

Karbetosin imzası olarak da isimlendirilen özelliklerin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini hareket geçirebileceğini işaret ettiği belirtildi. Buna ek olarak bilim insanlarının yaptığı araştırma neticesinde karbetosinin imzasının, Kovid-19 tedavisinde üstünde çalışılan, retrovirüslere karşı da etkili bulunan lopinavir ile benzerlikler taşıdığına vurgu yapıldı. American Fizyoloji Derneği’nden yapılan basın açıklamasında araştırmacılar; Kovid-19 hastalarında oksitosinin sitokin fırtınası tedavisi için potansiyelinin bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.