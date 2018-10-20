'Aşk-ı Memnu'da oynarken okulda uyuyordum'

Soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, samimi açıklamalar yaptı.

Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı

1 / 10 İtalyan Lisesi mezunlarından Hazal Kaya, okulun düzenlediği etkinliğe katıldı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaya, okul yıllarında çok iyi kopya hazırladığını ve okulu sondan ikinci bitirdiğini söyledi. FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET / HÜRRİYET ARŞİV

2 / 10 “Okulun elebaşlarından biri bendim. Zannediyorsunuz ki hanım kızdım ama hayır. Ben mezun olduğum için çok sevinen oldu.”

3 / 10 Lise döneminde “Aşk-ı Memnu”da rol aldığını da ifade eden Kaya, “Erken yaşta atıldım iş hayatına. Mutlu olduğunuz işi yapın. Ben okulun sondan ikincisiydim. Buna şaşırmadık. O dönem Aşk-ı Memnu’yu çekiyordum, hiç uyamadığım bir seneydi. Gece özel derse gidiyordum. Okulda uyuyordum, zor bir seneydi benim için. Hiç kolay değildi” dedi.

4 / 10 O GÜNÜ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM Okuduğu dönemde kopyalar çektiğini ve bir defasında sigara içerken öğretmenine yakalandığını da anlatan Kaya, “Postacı Yokuşu’nda gizlice sigara içerdik. Bir kere öğretmene yakalanmıştım. Gerçekten hatırlamak istemediğim günlerden biriydi” diye konuştu.

5 / 10 SPOR HOCASIZ 15 KİLO VERDİM Bir dönem çok kilo aldığını belirten Hazal Kaya, kendi kendine 15 kilo vermeyi başardığını anlattı: “Basının çok üstüme geldiği, kilo aldığım dönem 15 kiloyu tek başıma verdim. Spor hocam yoktu, yemeğimi de kendim yaptım.”

6 / 10 ÇAĞATAY YAKIN ARKADAŞIM Hazal Kaya, yapımcı Fatih Aksoy’un bir röportajda söylediği “Adını Feriha Koydum’un setinde, Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy da birbirine bayılmazdı” açıklaması için, “10 yıl öncesinin olayı. Çağatay şimdi en yakın arkadaşlarımdan biri” dedi.

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