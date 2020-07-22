Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu final hangi kanalda?

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi önemli isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, Kanal D ekranlarında bir süredir yeniden yayınlanıyordu. Bu akşam Aşk-ı Memnu final bölümü bir kez daha ekranlarda olacak. Heyecan dolu Aşk-ı Memnu final bölümü için tüm televizyon seyircileri meraklı bekleyişe başladı. Peki, Aşk-ı Memnu finali hangi kanalda?

Aşk-ı memnu finali ne zaman 2020?

“Aşk-ı memnu saat kaçta başlıyor?” sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Aşk-ı Memnu final bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Aşk-ı Memnu final ne zaman diye merak edenler ve bu özel bölümü yeniden izlemek isteyenler 22 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı Kanal D’de ekranlarında buluşacak.

Aşk-ı memnu finalinde ne oldu?

Aşk-ı Memnu finali dizinin tüm soru işaretlerinin giderildiği ve tüm düğümlerin çözüldüğü bir bölüm olmuştu. Bihter ve Behlül aşkıyla ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı Aşk-ı Memnu dizisi finalinde çok konuşulan ve yıllarca unutulmayan sahneler bulunuyor. Aşk-ı Memnu özellikle final bölümündeki dillere pelesenk olmuş repliklerle hatırlanıyor. Aşk-ı Memnu finali, bir kez daha heyecanla bekleniyor.

Aşk-ı Memnu ne demek?

Aşk-ı Memnu dizisi Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanında uyarlanmıştı. Şimdi Aşk-ı Memnu ne demek şeklinde bazı seyirciler araştırma yapıyor. Aşk-ı Memnu yasak aşk anlamına geliyor. Dizinin ve eserin konusunda da Bihter ile eşinin yeğeni olan Behlül arasındaki yasak aşk işleniyor.

